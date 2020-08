Orsi in Trentino, Lav: "Gli animali non possono pagare con la loro vita l'inettitudine dell'Amministrazione provinciale"

"Gli animali non possono pagare con la loro vita l'inettitudine di un'amministrazione provinciale che ha dimostrato di non saper gestire la situazione con l'efficacia e la lungimiranza necessari. Per questi motivi è urgente un intervento del Governo nazionale, che, con un atto d'imperio, tolga dalle mani della Giunta Fugatti la gestione della fauna selvatica trentina, per trasferirla al Ministero dell'Ambiente, aprendo così una nuova stagione che abbia come obiettivo primario l'attivazione delle migliori pratiche per educare i cittadini alla convivenza con i grandi carnivori".

Lo chiede, in una nota, la Lega anti vivisezione (Lav), a seguito della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi nel pomeriggio di ieri a Trento. "Sul tema della fauna selvatica, il Trentino, i suoi cittadini e gli animali si meritano di meglio", spiega il responsabile Lav animali selvatici Massimo Vitturi.