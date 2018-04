La piaga delle discariche abusive. Sono 68 e per la stragrande maggioranza al Sud

Sono ancora 68, concentrate in Calabria, Abruzzo e Campania, le discariche abusive da bonificare e per le quali l'Italia paga una penalità all'Ue in seguito alla condanna della Corte di giustizia Ue del 2014. Lo denuncia l'eurodeputato Piernicola Pedicini (M5S) citando gli ultimi dati a disposizione della Commissione europea, datati dicembre 2017.

"Delle 68 discariche abusive e irregolari, 48 si trovano nelle regioni del Sud - si legge in una nota dell'europarlamentare - la situazione nelle singole regioni è la seguente: 21 discariche sono in Calabria, 12 in Abruzzo, 9 in Campania, 8 in Sicilia, 6 in Puglia, 6 in Veneto, 5 in Lazio e 1 nelle Marche".

Una situazione "preoccupante e inaccettabile" per la quale, dice Pedicini, "non possiamo non denunciare i ritardi e le incapacità nell'affrontare l'emergenza da parte del governo nazionale e delle Regioni".

Per le 200 discariche abusive allora presenti sul territorio nazionale il 2 dicembre 2014 la Corte Ue ha condannato l'Italia al pagamento di una somma forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità di 42,8 milioni ogni sei mesi. A questa cifra andavano sottratti 400mila euro per la chiusura di ogni discarica con rifiuti pericolosi e 200mila euro per ogni altra discarica messa a norma. A quasi quattro anni dalla sentenza, restano 68 discariche non in regola.