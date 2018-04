Non una di meno: "Saremo di nuovo nelle piazze da oggi verso il 22 maggio, 40esimo anniversario della legge 194"

Un manipolo di "difensori della specie italica" stamattina alla Casa Internazionale delle Donne ha esposto uno striscione con scritto 'strage di stato' in riferimento alla legge 194, strumento minimo di liberazione che ha sottratto alla morte per aborto clandestino migliaia di donne. Ovunque lottiamo per essere libere di scegliere sul nostro corpo e per l'accesso all'aborto libero, sicuro e gratuito. Questo striscione è solo un rantolo reazionario contro l'autodeterminazione delle donne che lottano e si liberano in tutto il mondo.

Queste invettive si commentano da sole. Questo ulteriore atto ostile si inscrive nella scia delle provocazioni che si ripetono ormai da mesi e che fanno delle donne, le loro vite e la loro libertà un obiettivo da colpire.

Questi atti testimoniano la forza del movimento femminista che è di nuovo in campo con una rinnovata forza per affermare che la maternità è una scelta, l'obiezione di coscienza è violenza sul corpo delle donne, che vogliamo reddito di autodeterminazione per decidere delle nostre vite fuori da ogni ricatto, imposizione e rapporto violento. Abbiamo incrociato le braccia per lo sciopero globale delle donne per reclamare dignità e welfare, saremo di nuovo nelle piazze da oggi verso il 22 maggio, 40esimo anniversario della legge 194, e oltre per continuare a combattere e costruire la trasformazione radicale delle esistenze che vogliamo libere e autodeterminate.