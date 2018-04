"Memoria", il libro inedito di Pietro Ingrao, che verrà presentato domani a Milano

“Sono nato a Lenola, tra il Lazio e la Campania, in un mondo contadino ai margini del Mezzogiorno (…)”: è questo l’incipit di Memoria, scritto inedito di Pietro Ingrao che verrà presentato venerdì 20 aprile alla Camera del Lavoro di Milano.

Datato 1998 e conservato fino ad ora nell’Archivio Pietro Ingrao viene pubblicato oggi dalla casa editrice Ediesse.

Nel libro, tra privato e pubblico, c’è il novecento: dal cinema come primo contatto con la lontana America fino alla domanda con la quale si apre il penultimo capitolo “Ma dove sta, alla fine, il nodo irrisolto, il punto cruciale che ha portato non solo al crollo dell’Urss e del suo impero, ma più largamente a una sconfitta del movimento operaio (…)”, passando per il 1936 e la guerra civile in Spagna, il 1956 con i carri armati a Budapest e un 1968 titolato “I metalmeccanici”.



Il libro verrà presentato venerdì 20 aprile, ore 15.00 Camera del Lavoro di Milano – Corso di Porta Vittoria, 43: intervengono Alberto Olivetti, Curatore del libro Maria Luisa Boccia, Filosofa politica Antonio Pizzinato, Anpi Lombardia, Francesca Re David, Segretaria generale Fiom nazionale, Mario Sai, Ufficio studi Cgil Milano; coordina Roberta Turi, Segretaria generale Fiom Milano