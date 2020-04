5 webinar per capire la pandemia e il mondo che verrà

Dal 21 aprile al 4 maggio, Sbilanciamoci! in collaborazione con Attiviamo Energie Positive organizza un ciclo di cinque seminari online per discutere delle cause e delle conseguenze del Covid-19, a partire dai contenuti dell’ebook gratuito “L’epidemia che ferma il mondo”. E in compagnia dei suoi autori.

Una serie di incontri online per capire le cause e le conseguenze della pandemia di Covid-19, per discutere del futuro che ci attende e delle alternative economiche, politiche e ambientali per una società e un mondo diversi e un nuovo modello di sviluppo capaci di fare tesoro della lezione della pandemia.

Grazie alla collaborazione con Attiviamo Energie Positive , da martedì 21 aprile a lunedì 4 maggio Sbilanciamoci! terrà un ciclo di 5 webinar, ognuno dei quali pensato per illustrare e approfondire i temi trattati nell’ebook gratuito “ L’epidemia che ferma il mondo. Economia e società al tempo del coronavirus ” con la partecipazione di alcuni tra i suoi autori. Al centro del dibattito ci saranno così la salute e la sanità pubblica, l’impatto economico della pandemia e la crisi della globalizzazione neoliberista, il lavoro e le politiche per l’emergenza nel nostro Paese, il ruolo dell’Europa e il nuovo quadro degli equilibri geopolitici e delle relazioni internazionali.

Martedì 21 aprile, Nicoletta Dentico e Mario Pianta (“La pandemia e le sue conseguenze”) apriranno il ciclo dei cinque webinar, seguiti da Giulio Marcon e Gabriele Polo (“La crisi da Covid-19. Le politiche per l’emergenza e il lavoro”) il 24 aprile e da Chiara Giorgi e Anna Lisa Mandorino il 27 aprile (“Sanità e spesa pubblica per la salute nell’Italia del coronavirus”). Chiuderanno gli incontri Monica Di Sisto e Dario Guarascio il 30 aprile (“Pandemia, globalizzazione e il futuro dell’Europa”) e Matteo Lucchese e Francesco Strazzari il 4 maggio (“Dopo la pandemia. L’Europa e i conflitti mondiali”).

Tutti i webinar avranno la durata di un’ora – dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – e saranno gratuiti e facilmente fruibili. Si potrà seguirli in diretta – con la possibilità di rivolgere domande ai relatori – scaricando gratuitamente Zoom e connettendosi sul sito di Attiviamo Energie Positive a ridosso di ciascun evento in programma: a fianco di ogni appuntamento, infatti, comparirà il pulsante “Partecipa”. Se si accede tramite App, l’Id degli eventi è: 398-603-482. Se si accede da desktop basta selezionare la partecipazione come “Attendee” (partecipante). Di seguito il programma completo dei webinar.

Martedì 21 aprile, ore 11.00-12.00

La pandemia e le sue conseguenze

Nicoletta Dentico , responsabile Salute Globale della Society for International Development (SID)

Mario Pianta , professore di Politica economica alla Scuola Normale Superiore, Classe di scienze politico-sociali, sede di Firenze

Modera: Simone Grillo , Banca Etica

Venerdì 24 aprile, ore 11.00-12.00

La crisi da Covid-19. Le politiche per l’emergenza e il lavoro

Giulio Marcon , portavoce della Campagna Sbilanciamoci!

Gabriele Polo , giornalista e scrittore, dirige la comunicazione della Cgil

Modera: Angelo Mastrandrea , giornalista, co-curatore dell’ebook “L’epidemia che ferma il mondo”

Lunedì 27 aprile, ore 11.00-12.00

Sanità e spesa pubblica per la salute nell’Italia del coronavirus

Chiara Giorgi , insegna Storia contemporanea presso il Dipartimento di Filosofia “Sapienza” Università di Roma

Anna Lisa Mandorino , vicesegretario generale di Cittadinanzattiva

Modera: Simone Grillo , Banca Etica

Giovedì 30 aprile, ore 11.00-12.00

Pandemia, globalizzazione e il futuro dell’Europa

Monica Di Sisto , giornalista, esperta di commercio internazionale e Vicepresidente dell’associazione Fairwatch

Dario Guarascio , ricercatore di Politica economica alla “Sapienza” Università di Roma

Modera: Duccio Zola , Sbilanciamoci!, co-curatore dell’ebook “L’epidemia che ferma il mondo”

Lunedì 4 maggio, ore 11.00-12.00

Dopo la pandemia. L’Europa e i conflitti mondiali

Matteo Lucchese , ricercatore dell’Istat e collaboratore della Scuola Normale Superiore, sede di Firenze, e della Campagna Sbilanciamoci!

Francesco Strazzari , professore di Relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Modera: Angelo Mastrandrea , giornalista, co-curatore dell’ebook “L’epidemia che ferma il mondo”