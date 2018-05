Roma, ancora aggressioni ai danni di troupe e giornalisti

Silvia Mancinelli, presa di mira da numerosissimi messaggi e commenti violenti di tifosi laziali (complessivamente quasi 4 mila) ad un suo articolo uscito il 28 aprile scorso sul quotidiano Il Tempo e postato su Facebook. Nell'articolo la giornalista intervista un sindacalista di "Italia celere" che lancia l'allarme su una possibile alleanza tra ultras del Liverpool e della Lazio. Di fronte a questo ennesimo episodio di intimidazione Stampa Romana ha stigmatizzato con forza la gravità di quanto è successo "che colpisce un collaboratore che si vorrebbe indurre al silenzio. Non è accettabile che i social network siano usati come mezzo di minacce e insulti, servono misure per arginare il fenomeno che trasforma un normale strumento di comunicazione in piattaforma di violenze di diversa natura", si legge in una nota.

Ieri intorno alle 15, in via di villa Grazioli a Roma, una troupe che stava lavorando per conto del TGR Lazio, sul caso del ragazzo trovato morto probabilmente per una overdose nel suo appartamento, è stata aggredita da due giovani, sembrerebbe fossero conoscenti della famiglia del ragazzo deceduto, che hanno prima dato un calcio alla telecamera, danneggiandola, e poi minacciato l’operatore Giuseppe Perfetti, con queste parole: “se non ve ne andate, vi spacco”. La troupe aveva appena cominciato a fare immagini della via dove è avvenuto il fatto di cronaca. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine intervenute sul posto. È l’ennesimo caso di aggressione contro chi cerca di fare il proprio lavoro. Il CdR esprime solidarietà a Giuseppe Perfetti, impegnato come appalto nella realizzazione di tantissimi servizi di cronaca per conto del nostro telegiornale. L'altro caso è quello di