Appalti areoportuali: a rischio i posti di lavoro dopo le liberalizzazioni degli handling. Parlano i lavoratori di Pisa (Galileo Galilei)

Si è tenuto nei giorni scorsi un presidio davanti allo scalo di Pisa, Galileo Galilei, organizzato dai facchini aderenti al sindacato Sgb che hanno scelto di organizzare la loro assemblea davanti alle partenze "per informare l'utenza sui pericoli occupazionali".Abbiamo chiesto ad Sgb, ad Antonio Piro e Federico Giusti, ai delegati rsa Darius e Dexter (gli immigrati costituiscono la maggioranza della forza lavoro) di fare il punto su questa vertenza che è solo all'inizio. Il video del presidio è scaricabile dalla pagina FB del sindacato Sgb di Pisa ( clicca qui ).Proprio in questi giorni hanno annunciato grandi lavori allo scalo pisano,37 milioni di euro per accogliere, entro il 2021, 6 milioni e mezzo di passeggeri annui. Eppure gli investimenti con nuova pista, raddoppio dell'area commerciale, qusi triplicata l'area del terminal, avvengono mentre Toscana areoporti disdice i contratti di secondo livello per i suoi dipendenti(quasi 900) per non parlare poi degli appalti.Intanto cerchiamo di capirci perchè con questa anglofonia rischia di confondere le idee, handling sono tutti i servizi svolti in aeroporto per l' assistenza a terra a aerei, inclusi i servizi di facchinaggio e pulizia. Gran parte degli areoporti avevano nel tempo esternalizzato queste funzioni con appalti alle cooperative, appalti che fino ad oggi presentavano clausole sociali a tutela dei posti di lavoro. Non ci mettevano a riparo da eventuali rischi come la riduzione delle ore ma dove la presenza sindacale era piu' forte e combattiva nei cambi di appalto si passava, alle stesse condizioni, da un datore di lavoro all'altro mantenendo anche gli accordi di secondo livello che sono parte importante del salario complessivo, tra buoni benzina e buoni mensa, indennità varie.Per anni l'Italia non ha recepito una ordinanza comunitaria del 1996, la numero 67, che impone la libera concorrenza nel settore e cosi' spiana la strada alla proliferazione degli handling con alcune compagnie non certo attente ai diritti sindacali ben disposte a dotarsi di una loro struttura autonoma per i servizi di rampa. In questo modo che accade? Frammentazione degli appalti, rischio che alcune compagnie non vogliamo farsi carico della forza lavoro presente, mancata conferma dei precari stagionali che costituiscono una parte numericamente rilevante e con contratti reiterati negli anni, costituzione di apposite società per la gestione degli handling. Parliamo di società private visto che nel frattempo Comuni e Regioni hanno deciso di cedere le loro quote azionarie degli areoporti, società che possono anche non applicare le clausole sociali. Insomma liberismo diventa sinonimo di frammentazione della forza lavoro e scarse tutele per i lavoratori, anzi per gli operai degli scali come li definiamo noi, i rischi di perdere salario, contratti di secondo livello e gli stessi posti si fa sempre piu' concreto. Tra pochi mesi scadrà l'appalto Cft e a quel punto potrebbe accadere di tutto, anche la decisione di Toscana areoporti handling di affidarsi a un nuovo soggetto senza assorbire i lavoratori, quasi 100, che oggi operano nello scalo di Pisa. Ma la situazione è diffusa e molte altre città presentano gli stessi problemi, cambiano i tempi ma spazi per costruire una grande vertenza nazionale ci sarebbero tutti...Non siamo neppure riusciti a costruire una unica assemblea perchè le segreterie provinciali dei sindacati cosiddetti rappresentativi non vogliono l'unità dei lavoratori ma solo conservare il monopolio della rappresentanza, per fortuna riusciamo almeno a dialogare con gli iscritti della cgil che mostrano ben altra sensibilità dei loro vertici.Una scelta dettata dalla volontà di comunicare i pericoli derivanti dalle liberalizzazioni ma anche il risultato delle miopie sindacali perchè la stanza per le assemblee di Toscana areoporti non viene concessa al sindacato di base, almeno a SGB.Il contratto nazionale multiservizi, quello applicato da sempre visto che è piu' conveniente per Toscana areoporti ma non certo per i lavoratori, prevede all'art 21 la erogazione della quattordicesima nel mese di Luglio, quest' anno Cft ha posticipato di un mese la erogazione con il comprensibile incazzamento dei lavoratori che su questi soldi avevano fatto affidamento. Ci sono state iniziative spontanee ma poi tutto è rientrato, noi pensiamo che questi soldi debbano essere dati entro il 10 Agosto , ci meraviglia di essere i soli a chiedere il rispetto di un contratto nazionale che non abbiamo neppure siglato.Ma la vera preoccupazione è data da altro ossia dal fatto che il futuro non riserva certezze, già l'ultimo appalto è stato al ribasso tanto è vero che nel 2018 rispetto al 2017 ci sono meno lavoratori stagionali nonostante la crescita dei passeggeri. La responsabilità non è soltanto di Cft ma anzi e soprattutto di Toscana areoporti. Nei giorni scorsi si è dimessa anche la rappresentante nel cda nominata dalla vecchia giunta del Pd, ebbene da questa signora, ex assessora alla casa al comune di Pisa, non è arrivata una sola parola sull'operato di Toscana areoporti, le sue dimissioni sarebbero dettate solo dalle divergenze con la nuova amministrazione leghista. Ma i lavoratori? La gestione di Toscana areoporti? Va tutto bene per il Pd ? Del resto non una parola è stata spesa su questa vertenza, i lavoratori degli appalti sono per loro invisibili