Scene di lotta di classe. Le vertenze di cui non parlerà nessuno. Migliaia di lavoratori tra scioperi e sit-in. Ce n'è per tutti i gusti

Queste le maggiori vertenze in corso.

LEGGE DI BILANCIO. I SINDACATI CHIEDONO CERTEZZE PER IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

"Riscontriamo con rammarico che a oggi le proposte emendative sulla Legge di Bilancio, discusse in queste ore in commissione Bilancio del

Senato, necessarie alla sostenibilità e al rilancio della Filiera delle Telecomunicazioni – contratto di espansione, fondo di solidarietà di settore e ammortizzatori sociali strutturali per i call center – non hanno ancora ricevuto quella risposta concreta e indispensabile." Così una nota delle segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. "Invitiamo nuovamente il Parlamento, che si appresta a discutere il testo in Aula, a dare un riscontro positivo se davvero si ritiene che la filiera delle Tlc e i suoi lavoratori siano un assett strategico per il nostro Paese - concludono i sindacati.

EX ILVA. RE DAVID (FIOM): “BENE L’IMPEGNO DEL GOVERNO SULLA PIENA OCCUPAZIONE E 8 MILIONI DI TONNELLATE DI ACCIAIO. CHIARIRE LA POSIZIONE DI ARCELORMITTAL”

“Il Ministro Patuanelli nel corso dell’incontro al Mise ha affermato che l’accordo sindacale e il contratto sono vincolanti e validi in tutte le loro parti. L’accordo sindacale contiene una clausola di salvaguardia che significa zero esuberi con il riassorbimento anche dei 1900 lavoratori in amministrazione straordinaria. Il Governo ha presentato delle linee guida per un piano industriale che prevede sempre una capacità produttiva di 8 milioni di tonnellate attraverso un sistema ibrido con un mix tra l’attuale ciclo integrale e l’introduzione del forno elettrico e l’utilizzo del preridotto.

Consideriamo positivo l’obiettivo dell’avvio di tecnologie a basso impatto ambientale”. Lo ha dichiarato ieri in una nota Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil. Per la Fiom – ha precisato Re David - è imprescindibile il rispetto del l’accordo per la piena occupazione, comprensiva dei lavoratori in amministrazione straordinaria. La conferma da parte di Patuanelli dell’ingresso dello Stato nella proprietà, che abbiamo sempre

sostenuto, è uno strumento necessario soprattutto considerata l’inaffidabilità di ArcelorMittal. A fronte dell’inaccettabile annuncio dell’azienda della cassa integrazione straordinaria per 3500 lavoratori, chiediamo al Governo di chiarire al più presto quale è la posizione di ArcelorMittal sul futuro di un settore strategico per l’industria del Paese”.

VERTENZA SAFILO, I SINDACATI SCRIVONO AL MISE

Nella mattinata di ieri Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil unitariamente, hanno scritto ai rappresentanti del ministero dello Sviluppo Economico per chiedere un incontro urgente per la crisi aziendale che si è generata in Safilo SpA, che –fanno notare le segreterie nazionali dei tre sindacati - interessa le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Il “Piano di ristrutturazione aziendale” presentato nei giorni scorsi, infatti, prevede 700 esuberi in Italia di cui 250 in Friuli,anche con la chiusura del sito produttivo, 50 nello stabilimento di Padova e 400 nello stabilimento di Longarone (BL). Per questa ragione domani, venerdì 13 dicembre, le organizzazioni sindacali hanno indetto lo sciopero generale di tutto il gruppo per l’intera giornata. Dato il carattere nazionale della vertenza e visto l’elevato numero di esuberi, che avranno ricadute devastanti nei territori interessati, i

sindacati ritengono necessario l’intervento del MiSE.

TIRRENIA, MILLE ESUBERI DAL 2020

Dal Sole 24 ore (p.13). Per Tirrenia c'è «la prospettiva di mille esuberi tra il personale marittimo dal 2020 e della chiusura delle sedi di Napoli e Cagliari con trasferimento coatto di tutto il personale nelle sedi di Portoferraio, Livorno e Milano». Lo denunciano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti dopo l'incontro con Tirrenia, che collega le decisioni alla scadenza della convenzione ministeriale per la continuità territoriale. Prospettiva «inverosimile e, se confermata, non esiteremmo a respingerla», aggiungono i sindacati che hanno proclamato lo stato di agitazione

AUCHAN-CONAD. NUOVO SCIOPERO ALLA VIGILIA DI NATALE

Nuovo sciopero nazionale il 23 dicembre nella vertenza per il passaggio di Auchan a Conad. I sindacati attaccano l'azienda: "Ha messo sul tavolo un calderone di 6mila esuberi, di cui circa 2.500 dei punti vendita già passati in Conad sarebbero congelati in attesa di verifica e per altri circa 3.000, tra sede, logistica, ipermercati e punti vendita che non passano a Conad», denuncia Alessio Di Labio, segreteria nazionale della Filcams Cgil. Conad avrebbe tentato di pattuire preventivamente la riduzione dell'organico, senza presentare l'impatto degli esuberi sui singoli territori». Martedì 17 e previsto un nuovo incontro al Mise.

APPALTO LA PIEVE PRESSO ONDULATI MARANELLO, ANNUNCIATA LA CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ A FINE ANNO. A RISCHIO 21 POSTI DI LAVORO

Sciopero di 8 ore ieri mattina dei lavoratori dell’appalto La Pieve che ha in gestione il reparto piegatura, incollatura e montatura plateau dell’Ondulati Maranello, che nella sede di via Tazio Nuvolari a Maranello conta 120 dipendenti diretti nei reparti ondulatore, scatolificio e impiegati. A questi si aggiungono i 21 addetti dell’appalto de La Pieve Srl introdotto dall’Ondulati nel 2012 per la prima volta. Lo sciopero con presidio davanti ai cancelli fa seguito a 4 ore di sciopero effettuate anche il 10 e l’11 dicembre 2019 che rientra in un pacchetto complessivo di 32 ore di sciopero proclamate

dalla Slc Cgil e da gestire da parte delle Rsu,contro l’annuncio della chiusura del reparto piegatura, incollatura e montatura plateau entro fine anno. Ciò - spiegano sindacati e lavoratori - non per mancanza di attività o di cessazione della stessa, ma per mera volontà dell’Ondulati di esternalizzare questa attività. I sindacati chiedono la convocazione di un tavolo urgente alla presenza di entrambe le società La Pieve e L’Ondulati Maranello, in particolare di quest’ultima, in quanto committente, affinché si giunga alla internalizzazione di tutti i lavoratori, anche in considerazione del fatto che i macchinari e il capannone sono di proprietà dell’Ondulati. Slc Cgil e Rsu auspicano che le istituzioni locali e regionali si facciano parte attiva nella vertenza.

ALLA FEDEX SCIOPERO DEI DRIVER PER TUTTA LA PROSSIMA SETTIMANA. PACCHI DI NATALE A RISCHIO

Sciopero ieri e fino a tutta la prossima settimana dei driver Fedex negli impianti veneti a causa delle condizioni insostenibili: 12 ore di lavoro al giorno per recapitare 150 pacchi a testa. Consegna regali natalizi a rischio. Lo scorso 25 novembre la Filt Cgil del Veneto ha proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori (cosiddetti driver) degli impianti della Fedex di Padova (80), Venezia (25), Verona (45) e Portogruaro (25). La ragione è legata all'organizzazione del lavoro, che prevede - tra le altre cose - carichi insostenibili, che spesso superano i limiti previsti dalla legge per quanto riguarda il peso delle merci movimentate a mano.

Entrando nel merito della vertenza, su cui la Cgil ha chiesto l'apertura del dialogo, i punti principali sono: l'elemento premiante; l'installazione dello strumento di rilevamento delle ore della prestazione base; la movimentazione manuale di carichi pesanti (oltre i limiti consentiti) senza gli adeguati mezzi; la riduzione dell'impegno legato al carico e scarico di merci. I confronti attivati nei giorni successivi, l'ultimo nella giornata di ieri, hanno avuto

esito negativo.

La Filt Cgil ha reagito con uno sciopero per tutta la giornata lavorativa di oggi in tutte le sedi venete, che proseguirà - se non interverranno novità positive - fino a tutta la prossima settimana. "Il comportamento dell'azienda - ha dichiarato Romeo Barutta della Filt Cgil del Veneto - mette a rischio la consegna di migliaia e migliaia di pacchi e di altrettanti regali natalizi in tutto il Veneto. Siamo nel momento cruciale per l'attività di un corriere

espresso. La Fedex è il secondo operatore mondiale, che nel corso degli ultimi anni ha perfezionato l'acquisto della Tnt. L'azienda ha avuto l'opportunità di concentrarsi non solo sul business delle spedizioni estere, ma anche sulle consegne domestiche tra privati e negozi. Nell'epoca in cui l'e - commerce si sta straordinariamente sviluppando, anche questo colosso non riesce a dare risposte all'altezza della sfida e pensa di proseguire spremendo e sfruttando i lavoratori”.