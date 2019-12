"La crisi ha trasfigurato il Bel Paese. E a pagare di più è stato proprio il mondo del lavoro". Il Domenicale di Controlacrisi, a cura di Federico Giusti

Nel terzo trimestre 2019 il numero degli occupati ha finalmente superato la forza lavoro del 2008, se i dati saranno confermati potremo parlare di avere impiegato 11 anni per superare la crisi economica. Ma i dati vanno sempre analizzati nel dettaglio e complessivamente , infatti se guardiamo i dati relativi alle ore lavorate e ai contratti part time la crisi sembrerebbe tutt'altro che superata, anzi saremmo in piena recessione. Parliamo dei dati Istat ai quali sfugge il lavoro nero non rilevabile dalle indagini ufficiali, di sicuro l'occupazione irregolare riguarda decine di migliaia di unità ma non è detto che una regolarizzazione della stessa determinerebbe la crescita della forza lavoro. Siamo quindi il paese del precariato, dei contratti part time, delle ore lavorate in calo con gli ammortizzatori sociali insufficienti a fronteggiare la crisi lavorativa. Preoccupa, anche gli ottimisti, il pauroso calo delle ore lavorate, gli occupati a tempo parziale nonostante gli interventi legislativi continuano ad avere grandi difficoltà a tramutare in full time il contratto di impiego, nei dieci anni della crisi il part time è piu' che raddoppiato passando dal 5,8 al 12,3 per cento, allo stesso tempo i full time dall’85,7 scendono all’81 per cento. La figura del part time è cambiata nel corso del tempo, oggi il tempo ridotto non è quasi mai una scelta di vita ma iimposizione del datore di lavoro. Poi esistono settori dove la tipologia contrattuale piu' diffusa e ricorrente è quella del part time come se il tempo pieno fosse diventato inconciliabile con le esigenze produttive. Paradossalmente nei medesimi settori, in altri paesi europei, a crescere è invece il contratto a tempo pieno. La composizione demografica della forza lavoro italiana ha quindi subito una autentica rivoluzione, in 10 anni sono cresciuti i precari, i tempi determinati e soprattutto i part time, le ore lavorate sono diminuite, l'età media di chi resta in produzione sempre piu' alta, abbiamo la forza lavoro piu' anziana d'Europa nella pubblica amministrazione, il fantomatico turn over è ancora lungi dall'attuarsi tanto che nella sanità hanno deciso di prolungare al 31\12\2019 il termine ultimo per le stabilizzazioni previste dal decreto Madia. Sono proprio i paesi economicamente piu' deboli a presentare caratteristiche analoghe come l'aumento del part time soprattutto tra le donne, la diminuzione di ore lavorate, l'invecchiamento della forza lavoro conseguenza di leggi previdenziali imposte dalla Ue. Questi paesi sono poi quelli dove il part time volontario è ormai ridotto a numeri risibili al contrario del part time imposto dalle aziende. Alla luce di questi dati statistici dovremmo individuare le priorità di intervento ad esempio come rilanciare il lavoro a tempo pieno, salvaguardare il potere di acquisto dei salari crollato miserabilmente mentre le rendite e gli stipendi dei managers sono cresciuti molto piu' della media europea. Sarebbe opportuno sfidare le regole europee su questioni dirimenti come la rimozione dei tetti di spesa per sanità, istruzione e sociale incluse le spese relative al personale. Al contrario si è discusso a lungo di aria fritta senza mai rimettere in discussione quei tetti dai quali dipende la crisi della sanità alla prese con forti riduzione di organici e la migrazione di competenze dal settore pubblico a quello privato. La sfida da raccogliere è una sola: come è possibile tramutare in azioni concrete e in programmi di iniziativa sindacale , politica e sociale questi buoni intenti? E dalle rivendicazioni passare ad una iniziativa piu' incisiva per costringere chi governa ad attuare scelte coraggiose e necessarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione? Le risposte non ci sono, magari tra una fetta di pandoro e una di panettone iniziamo a ragionarci sopra