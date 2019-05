Pensionati, Multiservizi, metalmeccanici, pubblico impiego, Rilancio del Sud: fitto il calendario degli appuntamenti di lotta

Sciopero dei servizi integrati multiservizi. Venerdì 31 maggiosciopero e manifestazione organizzata dalla Filcams Cgil a Roma inpiazza della Bocca della Verità. Il contratto nazionale dei settoripulizie e servizi integrati multiservizi è scaduto da oltre 72 mesi ei 600 mila la lavoratici e i lavoratori del comparto sono ormaiesausti. Lavoratori invisibili, ma indispensabili per la nostrasocietà; lavoratori che svolgono servizi essenziali e ci permettono diutilizzare tutti i giorni ospedali, scuole, tribunali, uffici, banche,poste, caserme.

DOMANI, PRIMO GIUGNO torneranno in piazza i pensionati per la

manifestazione nazionale organizzata dallo Spi Cgil insieme ai due

sindacati dei pensionati della Cisl e della Uil. I pensionati si

battono contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni e per una

riforma effettiva della previdenza oltre che per una sanità pubblica

universale. Lo slogan della manifestazione di piazza San Giovanni è

“Dateci retta”. In vista della manifestazione di giugno i sindacati

dei pensionati hanno organizzato già tre assemblee nazionali

preparatorie che si sono tenute a Padova, Roma e Napoli all’inizio di

maggio. La diretta della manifestazione di Piazza San Giovanni su

RadioArticolo1 (www.radioarticolo1.it) a partire dalle 10,30

8 GIUGNO scenderanno in piazza i lavoratori pubblici per una

manifestazione nazionale a Roma (Piazza del Popolo) per il rinnovo dei

contratti, un piano straordinario di assunzioni e la richiesta di

maggiori risorse per il Welfare. In vista della manifestazione, il 5

giugno, dalle ore 11.45, presso Palazzo Valentini nella Sala "Mons. Di

Liegro" della Città Metropolitana di Roma Capitale (Via IV Novembre

119/a), si terrà la conferenza stampa unitaria di Fp Cgil, Cisl Fp,

Uil Fpl e Uil Pa. Durante la conferenza stampa verranno illustrate le

ragioni della mobilitazione e presentati anche i dati relativi ai

fabbisogni di personale della Pa in rapporto ai livelli occupazionali

attuali. La grande manifestazione di protesta vedrà, tra le altre,

l'adesione dei segretari generali Confederali di Cgil, Cisl e Uil,

Landini, Furlan e Barbagallo.

14 GIUGNO sarà la volta dei metalmeccanici che tornano a scioperare

unitariamente. Nell’ambito dello sciopero Fim, Fiom e Uilm hanno

organizzato tre manifestazioni nazionali che si terranno a Milano,

Firenze e Napoli all’insegna del “Futuro per l’industria” : difendere

e aumentare l’occupazione con investimenti pubblici e privati.

22 GIUGNO. Infine ultimo appuntamento in agenda sarà quello del 22

giugno con la manifestazione nazionale unitaria per il rilancio delle

regioni del Sud. Dopo la due giorni di Matera che si è appena

conclusa, il prossimo appuntamento per parlare del rilancio del

Mezzogiorno sarà quello di Reggio Calabria. “Il 22 giugno Cgil, Cisl,

Uil saranno a Reggio Calabria per una grande manifestazione – ha detto

il segretario generale della Cgil Maurizio Landini - non sarà una

manifestazione del sud, ma di tutta l’Italia per dire che il sud è una

questione nazionale ed europea, che senza il rilancio del sud non c’è

una nuova crescita”.