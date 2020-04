Usb totalmente contraria alla riapertura dei luoghi di lavoro a breve

L'Unione sindacale di base, Usb è "totalmente contraria" all'ipotesi di riaprire le fabbriche a breve, chiede un incontro al Governo e avverte che in assenza di risposte è pronta a proclamare iniziative di sciopero. "L'Usb - si legge in una nota - ha chiesto al governo un incontro urgente alla luce della presa di posizione delle associazioni confindustriali del Nord, che reclamano la riapertura di fabbriche e imprese in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Siamo totalmente contrari a tale ipotesi, resa ancor più inquietante dalla disponibilità a valutarla manifestata da alcune forze politiche al governo. I meri calcoli economici, oltretutto sbagliati e miopi, non possono mettere in pericolo la salute di lavoratori e cittadini alle prese con l'emergenza coronavirus. In assenza di un immediato confronto e a fronte di una riapertura delle aziende - conclude la nota - l'Usb annuncia iniziative immediate di protesta e sciopero".