Venezuela, dopo i dazi verso Cina ed Europa Trump si dedica a bloccare il progetto "criptovalute" di Caracas

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato ieri un decreto che proibisce "tutte le transazioni" con "qualsiasi moneta digitale" emessa dal governo venezuelano. Si tratta, rilevano i media regionali rilanciando la nota della Casa bianca, di una misura che colpisce in prima battuta il "petro", la criptomoneta agganciata alle riserve di idrocarburi con cui Caracas intende reperire risorse e garantire occasione di risparmio rompendo "l'accerchiamento finanziario" operato, secondo le autorità venezuelane, da diverse capitali internazionali. L'ordine esecutivo del governo Usa si abbatte su tutte le transazioni "con qualsiasi moneta digitale che sia stata emessa da o per o in nome del governo del Venezuela a partire dal 9 gennaio del 2018".

Proprio in mattinata era stata diffusa la notizia che l'Assemblea nazionale costituente del Venezuela (Anc) dovrebbe varare in settimana uno schema di decreto per regolamentare l'uso del "petro" e di altre cripto valute. "La presidente dell'Anc Delcy Rodriguez ha detto che si terrà una sessione speciale per approvarlo, che potrebbe tenersi tra mercoledì e giovedì", ha detto il presidente della commissione Economia dell'Anc, Eduardo Pinate. La bozza del decreto è stata depositata all'Anc venerdì scorso dal vicepresidente Tareck el Aissami. Il "petro", presentato lo scorso 20 febbraio, è una criptomoneta legata alle riserve di idrocarburi nazionali: al contrario di altre valute virtuali deve il suo valore a un bene fisico come i 5,342 miliardi di barili di petrolio del campo 1 del blocco Ayacucho, nella Faglia petrolifera dell'Orinoco.

Secondo il ministro e dell'Educazione universitaria, della scienza e della tecnologia Hugbel Roa, il titolo non è solo un modo per rastrellare risorse utili al finanziamento dei progetti governativi ma anche uno strumento a disposizione dei risparmiatori nazionali e internazionali. Al tempo stesso, grazie a un sistema che permette di evitare molti degli intermediari tradizionali, è una chiave per "rompere l'accerchiamento finanziario che si è cercato di imporre al popolo venezuelano", ha detto Roa citato dai media locali. Altri analisti avvertono al contrario dei rischi finanziari che possono nascere per un titolo comunque legato a un'economia che attraversa una situazione di difficoltà.

La scorsa settimana l'agenzia di rating statunitense Moody's ha abbassato la valutazione di affidabilità creditizia del paese sudamericano da "C" a "Caa3" - alto rischio di insolvenza - a causa della continua riduzione della capacità di pagamento del paese. In un comunicato l’agenzia ha spiegato che il Venezuela ha attualmente una capacità limitata di ristrutturare il debito a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, una situazione che rappresenta un alto rischio per gli investitori. "Le prospettive del settore petrolifero del Venezuela riflettono la condizione economica in peggioramento del paese”, è il parere degli esperti dell’agenzia.