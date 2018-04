"Non vogliamo la terza guerra mondiale. Fermare ogni decisione di bombardamento in nome della sicurezza di tutti". Comunicato congiunto Blogger Italiani

La situazione militare in Siria e attorno ha ormai raggiunto il livello di guardia. Il presidente americano si accinge a prendere decisioni la cui portata e la cui pericolosità sono inimmaginabili.

Le accuse ad Assad di avere bombardato con armi chimiche il centro di Douma non sono né provate né sensate. Il rischio di uno scontro diretto con la Russia, su qualcuno degli scenari che sono già da tempo in fibrillazione, è imminente. La Russia ha già messo in stato di allarme tutte le sue difese, su tutti i fronti.

Di fronte al silenzio e alla menzogna del mainstream italiano e occidentale, noi blogger italiani facciamo appello, tutti insieme, ai partiti italiani, affinché si esprimano immediatamente chiedendo al nostro alleato principale di non commettere altre sciocchezze e di attendere il risultato di una commissione internazionale che accerti le responsabilità.

Washington non può essere il giudice supremo. Né vogliamo correre il rischio di essere trascinati in guerra senza sapere il perché.

Per questo pubblichiamo, tutti insieme, questo comunicato. Abbiamo ormai la forza informativa congiunta non meno grande di un grande quotidiano nazionale. Facciamola valere.

Giulietto Chiesa Pandora TV

Massimo Mazzucco luogocomune.net

Claudio Messora Byoblu

Pierfrancesco De Iulio, Pino Cabras Megachip.globalist.it

Manlio Dinucci Comitato No Guerra No Nato (CNGNN)

Diego Fusaro

Fulvio Scaglione

Franco Cardini

L’Antidiplomatico

L’intelettuale dissidente

ComeDonChisciotte

Franco Fracassi Popoff

Saker Italia

Pressenza

Marx XXI

Contropiano

Marcello Foa

Lettera 43

Irib redazione italiana

AntimafiaDuemila

Spondasud

Blondet

CagliariPad

Vauro

Davide Riondino

Sabina Guzzanti