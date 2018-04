Mondiali di calcio 2016, Trump passa alla minacce pur di assicurare la candidatura degli Usa. Il 13 giugno la Fifa assegnerà la sede

Il presidente Donald Trump ha suggerito giovedì sera in un tweet che gli Stati Uniti potrebbero togliere il sostegno a determinati Stati se facessero pressioni contro l’offerta congiunta di Stati Uniti, Canada e Messico per ospitare la Coppa del Mondo di calcio del 2026.

Trump non fa nomi ma sulla sua esternazione si può fare una considerazione. La corte suprema Usa deve ancora pronunciarsi sul muslim bam, il bando di Trump contro svariati Paesi musulmani, un provvedimento che potrebbe costare il secco no della FIFA all’organizzazione dei Mondiali, considerando la presenza di diverse Nazionali provenienti da Africa e Medio Oriente. Non solo, al momento l'unico rivale degli Usa è il Marocco, che si candida a diventare il secondo Paese africano a ospitare l'evento, dopo il Sudafrica nel 2012.



La Fifa, l'organo di comando del calcio mondiale, assegnerà i Mondiali nella riunione a Mosca in programma il 13 giugno. "Come regola generale, non possiamo commentare dichiarazioni specifiche sul processo di assegnazione" ha commentato la Fifa in una nota. "Possiamo solo rinviare alle regole della Fifa per la selezione del luogo per la competizione finale della Coppa del Mondo del 2026 e in particolare alle regole di condotta incorporate".

La candidatura del Marocco è infatti sostenuta con forza dai Paesi africani e del Medio Oriente. Recentemente, anche la Francia ha reso noto di sostenere la candidatura del Marocco, così come la Russia, che ospiterà i Mondiali quest'estate, a cui la nazionale statunitense (così come quella italiana) non parteciperà.



Le regole a cui fa riferimento la Fifa contengono un esplicito avvertimento contro attività dei Paesi candidati che "possano negativamente influire sull'integrità del processo di selezione e dar vita a un'influenza ingiustificata sul processo stesso".