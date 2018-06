Grecia, accordo per uscita della troika, PRC: “I tedeschi in questi anni hanno guadagnato un sacco di soldi”

Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, e Paolo Ferrero, vice presidente del Partito della Sinistra Europea, dichiarano:

“Nel giorno in cui viene annunciato l’accordo all’Eurogruppo per l’uscita della Grecia dal programma di “aiuti” non possiamo non ricordare che tutti i governi europei sono stati complici dello strangolamento di quel paese. Salutiamo positivamente questo avvenimento che il cui merito è da ascrivere totalmente alla determinazione del governo di Syriza ma che è costato al popolo greco sacrifici che potevano essere evitati.

La Grecia è stata oggetto di un vero proprio attacco di terrorismo economico da parte dell’UE e della BCE di Draghi per imporre al legittimo governo di Alexis Tsipras e Syriza di accettare un pesantissimo memorandum.