Mafia, sarà il 21 marzo la giornata di Libera dedicata alla lotta alla mafia

La venticinquesima giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera, con la partecipazione di Cgil, Cisl e Uil, si svolgerà il prossimo 21 marzo 2020 a Palermo. La scelta di questa città è stata fortemente voluta dai familiari delle vittime che proprio in occasione dei 25 anni dell‘iniziativa vogliono avere un unico momento nazionale per stare insieme. Fra l‘altro proprio a Palermo 20 anni fa venne ospitata l‘assemblea generale delle Nazioni Unite nelcorso della quale fù firmata la convenzione ONU

contro la criminalità organizzata trasnazionale.

Mentre i sindacati confederali stanno organizzando a livello nazionale, anche attraverso un incontro con Libera in programma prima di natale la migliore logistica per permettere la più ampia partecipazione a questo appuntamento, invitano le segreterie regionali e provinciali di Cgil, Cisl e Uil della Sicilia a coordinarsi unitariamente per un migliore coinvolgimento delle nostre iscritte e dei nostri iscritti. Nel prossimo mese di gennaio 2020 sarà programmato un incontro con voi per concordare insieme eventuali iniziative propedeutiche in preparazione della giornata del 21 marzo.