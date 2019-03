Alpi-Hrovatin, domani alla Camera la conferenza stampa sull'opposizione alla richiesta di archiviazione

Domani, giovedì 14 marzo 2019, alle 17.30, si svolgerà nella Sala Stampa della Camera dei Deputati (ingresso da via della Missione, 4) la conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse in occasione dei 25 anni dall'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la giornalista e l'operatore del Tg3 uccisi a Mogadiscio il 20 marzo 1994 in circostanze ancora da chiarire.

Alla conferenza stampa, promossa dall'onorevole Walter Verini e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, saranno presenti, fra gli altri: il segretario generale e il presidente della FNSI, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti; il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani; il segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Guido D'Ubaldo; la presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Paola Spadari; la portavoce di Articolo21, Elisa Marincola; Francesco Cavalli, già presidente del Premio Alpi.

Sarà anche l'occasione per presentare l'atto, preparato dall'avvocato Giulio Vasaturo per conto di FNSI e Usigrai, di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma.