Venerdì Salvini a Trieste, l'appello degli antifascisti ad esporre gli striscioni

"Salvini a Trieste: appendi anche tu il tuo striscione!". E' l'invito che Trieste Antifascista-Antirazzista rivolge, attraverso Facebook, ai cittadini del capoluogo del Friuli Venezia Giulia in occasione della visita del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in programma per venerdì. "Come nelle altre città - si legge sulla pagina social del movimento - accompagniamo la calata del capitone con una degna accoglienza, fateci sapere cosa pensate di lui esponendo anche voi sul vostro balcone uno striscione! E mandateci una foto!".