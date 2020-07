Bari, nasce la federazione Cobas Lavoro privato

Il giorno 18 luglio 2020 a Trani le educatrici della Assistenza specialistica scolastica, i lavoratori del settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero, insieme ai rappresentanti della struttura nazionale e regionale di Cobas del Lavoro, federazione aderente alla Confederazione Cobas, hanno costituito Cobas-Lp della provincia Barletta-Andria-Trani, eleggendo l’Esecutivo territoriale.

Cobas del Lavoro Privato, anche se non formalmente costituito, era già attivo da alcuni mesi nella Bat, per rivendicare la gestione diretta da parte della Regione Puglia di un servizio pubblico indispensabile, ossia: l’Assistenza specialistica scolastica negli Istituti primari e secondari e arrestare l’emorragia occupazionale che da anni si registra nel comparto produttivo del Tac. L’assemblea ha dato pieno mandato all’Organizzazione sindacale di continuare tali legittime e opportune lotte.

La struttura sindacale avrà sede a Trani in via Mario Pagano n.ro 4 e sarà lieta di ricevere tutti i lavoratori che condividono i principi fondativi dei Cobas e vogliono organizzarsi per tutelare i loro diritti.