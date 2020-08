Regionali, questa la mappa delle alleanze del Prc

Rifondazione Comunista sarà presente nelle imminenti elezioni regionali sostenendo e partecipando a liste unitarie, civiche di alternativa rossoverde ambientalista e antiliberista."Ovunque ci presentiamo in alternativa ai poli politici esistenti - si legge in una nota - che sulle questioni più rilevanti nelle politiche regionali rappresentano un partito trasversale dello smantellamento della sanità pubblica, della speculazione edilizia e della cementificazione, dell'esternalizzazione e taglio dei servizi pubblici. Il nostro impegno è stato quello di contribuire a livello regionale alla costruzione di quell'alternativa di sinistra che purtroppo non c'è ancora a livello nazionale".

Questa la mappa delle proposte del Prc.

In Veneto e Puglia il Prc presenta liste comuniste e di sinistra con candidati presidenti i compagni Paolo Benvegnù e Nicola Cesaria, entrambi del Prc.

In Toscana il Prc ha lavorato intorno alla ricandidatura di Tommaso Fattori ottenendo uno schieramento che oltre coinvolge anche Potere al popolo e Sinistra Italiana e che vede la partecipazione attiva di intellettuali e attivisti dei movimenti.

Nelle Marche ha sostenuto la costruzione dal basso di una lista di cittadinanza attiva che candida Roberto Mancini appoggiato convintamente insieme a Sinistra Italiana.

In Campania raccogliendo l'appello di Stop Biocidio si è arrivati alla costruzione di una lista ambientalista e antifascista che candida un avvocato come Luca Saltalamacchia, impegnato sul piano nazionale e internazionale nelle vertenze ambientali, nella quale confluiscono realtà di movimento e partiti di sinistra come Rifondazione e Sinistra Italiana.

In sintesi Rifondazione Comunista è presente in queste elezioni regionali promuovendo aggregazioni unitarie di sinistra e ambientaliste in alternativa ai poli esistenti con l'unica eccezione della Liguria dove si è "ritenuto doveroso sostenere le coerenti battaglie per la legalità e contro il partito del cemento di Ferruccio Sansa e quindi diamo indicazione di voto per il candidato presidente".

"Nella campagna elettorale - continua la nota - metteremo al centro i temi della sanità pubblica, del lavoro e della lotta alla precarizzazione, dei servizi pubblici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, dell'urbanistica e del diritto alla casa. Se si affrontano i temi concreti l'alternatività della sinistra rossoverde alle due destre diventa evidente".