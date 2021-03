Cuba, l'Italia vota contro la fine dell'embargo

Un anno fa, il 21 marzo 2020, da Cuba arrivavano in Italia 53 medici per aiutare i medici della Lombardia nella lotta alla pandemia.

Era un momento difficilissimo, il peggiore. E i medici cubani, in nome della solidarietà andarono a Bergamo e Lodi, rischiando in prima persona di ammalarsi e morire a 8000 km da casa, per salvare le vite dei lombardi, contro un virus ancora sconosciuto.

È passato un anno. Nei giorni scorsi all'ONU l’Italia ha votato contro la risoluzione presentata al Consiglio per i Diritti Umani per sospendere (neanche cancellare) le sanzioni economiche contro Cuba. L'Italia ha votato insieme a USA, Polonia, Germania, Olanda, Israele, Austria, UK e altri.