Aleida Guevara in Italia. "La via della lotta passa attraverso la solidarietà. Cuba sta dimostrando una incredibile resistenza"

Piccola folla da grande occasione in Fortezza Nuova venerdì, per il ritorno in città di Aleida Guevara. La figlia del Che, portata a Livorno dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, è infatti impegnata in queste settimane in un tour euoropeo a sostegno della fine dell'embargo economico che imperversa sull'isola da oltre 60 anni. Un viaggio nato anche sulla scia dell'impegno profuso dal governo sudamericano nella lotta al Covid anche attraverso vari contingenti dei medici, inviati com'è noto anche in Italia, in Lombardia, nei mesi più bui del lockdown. L'occasione del viaggio in toscana anche l'enorme statua di marmo che due artisti hanno dedicato al Che e che è stata protagonista dell'ultima tappa del giro conclusosi ieri in provincia di Massa Carrara, dopo un incontro ieri mattina a Pisa. L'incontro livornese, che ha visto l'adesione di una miriade di associazioni, movimenti e partiti della sinistra in città, è stato l'occasione anche per un incontro fra l'ospite ed i rappresentanti sindacali sindacali (Usb) dei lavoratori portuali, protagonisti nelle settimane scorse della protesta contro il commercio di armi verso il Medio Oriente.



«Il potere popolare è quello che passa anche da azioni come queste – ha detto Guevara ai tanti accorsi alla manifestazione – in cui lavoratori prendono coscienza del proprio ruolo non permettendo alle armi di giungere nelle mani di chi stermina i popoli. Se un lavoratore del porto ha dimostrato che si può fare, non possiamo che appoggiarlo e aiutarlo a cambiare questa realtà. Combattendo contro tutte quelle politiche che il popolo tendono a dividerlo». La pandemia e l'embrago hanno poi capitalizzato la discussione. Il blocco commerciale che insiste su Cuba dal 1962 ha generato negli anni la necessità di produzione interna, portando ad uno sviluppo di tecnologie e sperimentazioni nel Paese. A dimostrarlo anche la sperimentazione dei candidati vaccinali cubani. «I risultati ottenuti per ora sono molto promettenti – ha detto la figlia del Che – non stiamo registrando reazioni avverse importanti». Sperimentazione di “Soberana”, questo il nome del vaccino cubano, che le autorità governative dell'isola hanno già dichiarato più volte di voler concludere anche al fine di produrre milioni di dosi da dedicate ai paesi del terzo mondo.«Malgrado la spinta verso la ricerca scientifica effettuata nell'isola, anche in questo caso si ripresenta però il problema dell'embargo – ha spiegato. – Con la triangolazione che le merci devono fare per superare l'embargo l'acquisto da paesi terzi di una semplice siringa da iniezione tramite paesi che non hanno rapporti con gli Stati Uniti, da costare 50 centesimi passa quasi a cinque euro». Anche per questo la serata si è conclusa con una cena di solidarietà al ristorante Scacco Matto in via Filzi. «Ringrazio di questa accoglienza, dà speranza alla necessità che tutti i popoli hanno di essere utili e necessari gli uni agli altri – ha concluso – Quello di cui abbiamo bisogno è di un mondo di solidarietà. Permettere a Cuba di commerciare ed essere felice significa permettergli anche di essere utile agli altri popoli del mondo».