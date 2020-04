Abruzzo, un pastore dona i guadagni di Pasqua alla Asl. I medici: "Gesti semplici che vanno dritti al cuore"

Ha tenuto fede all'impegno preso tre settimane fa e ha donato tutto il ricavato della vendita dei prodotti per il periodo di Pasqua della sua attività di pastore alla raccolta fondi della Asl Lanciano-Vasto-Chieti per l'emergenza Covid-19: 4.300 euro, questa la somma versata da Leonardo Angelucci che vive sulle alture di Lettopalena (Chieti), dove ha dato vita a "Casetta bianca", una fattoria con caseificio nel quale lavora esclusivamente il latte delle sue 100 capre, allevate nel rispetto della biodiversità e del benessere animale. Così, il sogno che il giovane, laureato in zootecnia, ha scelto di vivere nella terra dei suoi nonni e che gli dà le gratificazioni che cercava, adesso si colora anche di solidarietà e lo rende ancora più speciale. "Abbiamo donato tutto il nostro guadagno - dice Leonardo - è stata una scelta fatta col cuore insieme alla mia amata Irene. Giù a valle, negli ospedali si sta conducendo una dura battaglia, medici e infermieri sono in prima linea e noi abbiamo assecondato il desiderio insopprimibile di dare un contributo. Aiutare in momenti come questi è doveroso". Per la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti si tratta di "parole semplici, che vanno dritte al cuore. Come il suo gesto, prezioso assai, perché la vita di un pastore non è comoda, come non lo è portare a casa un reddito che dia serenità. Rinunciare a un ricavo che forse è il più importante dell'anno richiede coraggio e una nobiltà d'animo non comune. Quella che muove Leonardo, il quale pensando alla sofferenza dei malati esprime la sua ricchezza vera: il senso del dono".